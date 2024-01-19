Полонянкин Даниил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1841
Бракосочетание
20.01.1867
Рождение ребёнка
13.01.1870
Сын: Полонянкин Евфимий Данилович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
08.07.1871
Сын: Полонянкин Илья Данилович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
16.07.1872
Сын: Полонянкин Илья Данилович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Полонянкин Николай Данилович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
06.04.1876
Сын: Полонянкин Федор Данилович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
13.07.1881
Сын: Полонянкин Семен Данилович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елизавета Даниловна
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно