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Полонянкин Даниил Тимофеевич

Место рождения

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1841

Отец: Полонянкин Тимофей Андреевич

Мать: Полонянкина Мария (Марина) Ипатовна (Липатовна)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1867

Жена: Полонянкина Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
13.01.1870

Сын: Полонянкин Евфимий Данилович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1871

Сын: Полонянкин Илья Данилович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1872

Сын: Полонянкин Илья Данилович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Полонянкин Николай Данилович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
06.04.1876

Сын: Полонянкин Федор Данилович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
13.07.1881

Сын: Полонянкин Семен Данилович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елизавета Даниловна

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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