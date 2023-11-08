Полонянкина (Злыгостева) Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Злыгостева) Марфа Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1867

Муж: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.01.1870

Сын: Полонянкин Евфимий Данилович

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1871

Сын: Полонянкин Илья Данилович

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1872

Сын: Полонянкин Илья Данилович

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Полонянкин Николай Данилович

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.04.1876

Сын: Полонянкин Федор Данилович

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
13.07.1881

Сын: Полонянкин Семен Данилович

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Елизавета Даниловна

Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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