Полонянкина (Злыгостева) Марфа Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1867
Рождение ребёнка
13.01.1870
Сын: Полонянкин Евфимий Данилович
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.07.1871
Сын: Полонянкин Илья Данилович
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.07.1872
Сын: Полонянкин Илья Данилович
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.01.1876
Сын: Полонянкин Николай Данилович
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.04.1876
Сын: Полонянкин Федор Данилович
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
13.07.1881
Сын: Полонянкин Семен Данилович
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Елизавета Даниловна
Отец ребёнка: Полонянкин Даниил Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно