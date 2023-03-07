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Ростова (Голубцова) Зиновья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1895

Отец: Голубцовъ Иванъ

Мать: Голубцова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1913

Муж: Ростовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1913

Сын: Ростовъ Петръ

Отец ребёнка: Ростовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1915

Дочь: Ростова Анастасия

Отец ребёнка: Ростовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1918

Сын: Ростов Александр

Отец ребёнка: Ростовъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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