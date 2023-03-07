Ростова (Голубцова) Зиновья
Место рождения
Дата рождения30.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1895
Отец: Голубцовъ Иванъ
Мать: Голубцова Анастасія
Бракосочетание
28.01.1913
Муж: Ростовъ Петръ
Рождение ребёнка
10.12.1913
Сын: Ростовъ Петръ
Отец ребёнка: Ростовъ Петръ
Рождение ребёнка
11.04.1915
Дочь: Ростова Анастасия
Отец ребёнка: Ростовъ Петръ
Рождение ребёнка
18.11.1918
Сын: Ростов Александр
Отец ребёнка: Ростовъ Петръ