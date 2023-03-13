Голубцова (Щипакина) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Щипакинъ Степанъ
Мать: Щипакина Татіана
Бракосочетание
28.01.1894
Муж: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.12.1894
Сын: Голубцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.10.1895
Дочь: Ростова Зиновья
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.07.1899
Сын: Голубцовъ Александръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
06.04.1901
Сын: Голубцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Голубцова Пелагея
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Голубцовъ Илья
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ