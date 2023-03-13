Голубцова (Щипакина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Щипакина) Анастасія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Щипакинъ Степанъ

Мать: Щипакина Татіана

Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1894

Сын: Голубцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.10.1895

Дочь: Ростова Зиновья

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1899

Сын: Голубцовъ Александръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
06.04.1901

Сын: Голубцовъ Федоръ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Голубцова Пелагея

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Голубцовъ Илья

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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