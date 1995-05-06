Емельянов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1905
Дата смерти06.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Мария Романовна
Смерть
06.05.1995