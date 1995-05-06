Емельянов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1905

Дата смерти

06.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Мария Романовна

Смерть
06.05.1995
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