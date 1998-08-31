Емельянова Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1907
Дата смерти31.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Емельянов Василий Михайлович
Смерть
31.08.1998