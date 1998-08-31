Емельянова Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1907

Дата смерти

31.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Емельянов Василий Михайлович

Смерть
31.08.1998
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