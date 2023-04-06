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Чистяков Михаил Николаевич

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Место рождения

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Николай Иванович

Мать: Варвара Евлампиевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Антонова Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Чистяков Константин Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Чистяков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Антонова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Чистяков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна

Молозиново, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Дарья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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