Чистяков Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Николай Иванович
Мать: Варвара Евлампиевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Антонова Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Чистяков Константин Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Чистяков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Антонова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Чистяков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Чистякова Дарья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно