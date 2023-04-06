Антонова (Чистякова) Авдотья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
18.02.1890
Сын: Антонов Иван Полиевктович
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
2 мартя 1809 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Полиевктовна
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анфиса Полиевктовна
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Антонов Александр Полиевктов
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
Рождение ребёнка
21.03.1896
Сын: Антонов Иван Полиевктович
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
2 апреля 1896 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
14.08.1898
Дочь: Вера Полиевктовна
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
26 августа 1898 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
08.10.1900
Дочь: Елизавета Полиевктовна
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
21 октября 1900 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Антонов Константин Полиевктович
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
7 марта 1903 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
23.06.1907
Сын: Антонов Петр Полиевктович
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
6 июля 1907 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Надежда Полиевктовна
Отец ребёнка: Антонов Полиевкт Петрович
28 августа 1910 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно