Мария Лавринова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Лавринова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1772 г.р.

Мать

До 1775 г.р.

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Лаврентий Леонов

Мать: Пелагия Михайлова

Бракосочетание
21.10.1806

Муж: Лукьян Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1808

Сын: Савва Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Семёнов

д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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