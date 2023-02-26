Мария Лавринова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Лаврентий Леонов
Мать: Пелагия Михайлова
Бракосочетание
21.10.1806
Муж: Лукьян Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1808
Сын: Савва Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Семёнов
д.Подмазы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно