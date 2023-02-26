Пелагия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Мария Лавринова
Отец ребёнка: Лаврентий Леонов
Рождение ребёнка
01.06.1794
Сын: Устин Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Леонов
д.Базили Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1797
Сын: Терентий Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Леонов
д.Базыли Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Фаддей Лавринов
Отец ребёнка: Лаврентий Леонов
Смерть
Неизвестно