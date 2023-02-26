Пелагия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Мария Лавринова

Отец ребёнка: Лаврентий Леонов

Рождение ребёнка
01.06.1794

Сын: Устин Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Леонов

д.Базили Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1797

Сын: Терентий Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Леонов

д.Базыли Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Фаддей Лавринов

Отец ребёнка: Лаврентий Леонов

Смерть
Неизвестно
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