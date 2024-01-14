Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён

Место рождения

д. Комлевская

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

Около 1779

Пол

Мужской

Отец

До 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1688 г.р.

Дети

Около 1721 г.р.
Около 1737 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1690

Отец: Данило

Мать: не указана

д. Комлевская
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Василий

Мать ребёнка: Ирина

д. Комлевская
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Около 1779
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