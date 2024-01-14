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Древо
Место рождения
д. Комлевская
Дата рождения
Около 1690
Дата смерти
Около 1779
Пол
Мужской
Отец
Данило
До 1674 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Ирина
Около 1688 г.р.
Дети
Василий
Около 1721 г.р.
Аксинья
Около 1737 г.р.
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец:
Данило
Мать: не указана
д. Комлевская
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын:
Василий
Мать ребёнка:
Ирина
д. Комлевская
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь:
Аксинья
Мать ребёнка:
Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ирина
Смерть
Около 1779
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