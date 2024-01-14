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Ирина
Ирина
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Древо
Место рождения
д. Павловская
Дата рождения
Около 1688
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пимен
Мать
Не указана
Муж
Семён
Около 1690 г.р.
Дети
Василий
Около 1721 г.р.
Аксинья
Около 1737 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец:
Пимен
Мать: не указана
д. Павловская
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын:
Василий
Отец ребёнка:
Семён
д. Комлевская
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь:
Аксинья
Отец ребёнка:
Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Семён
Смерть
Неизвестно
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