Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

Место рождения

д. Павловская

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Около 1721 г.р.
Около 1737 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Пимен

Мать: не указана

д. Павловская
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Василий

Отец ребёнка: Семён

д. Комлевская
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close