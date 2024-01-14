Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Аксинья
Аксинья
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1737
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён
Около 1690 г.р.
Мать
Ирина
Около 1688 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец:
Семён
Мать:
Ирина
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия