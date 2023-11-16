Сирота Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти25.11.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сирота Петр
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ковальчук Пелагея
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сирота Никифор
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
04.12.1908
Дочь: Тарасова Мария Кононовна
Отец ребёнка: Сирота Конон
Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирота Серафима Кононовна
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сирота Терентий
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сирота Конон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сирота Конон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сирота Конон
Смерть
25.11.1944