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Сирота Парасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

25.11.1944

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сирота Петр

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ковальчук Пелагея

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сирота Никифор

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
04.12.1908

Дочь: Тарасова Мария Кононовна

Отец ребёнка: Сирота Конон

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирота Серафима Кононовна

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирота Терентий

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирота Яков Кононович

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирота Виктор Кононович

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирота Тихон Кононович

Отец ребёнка: Сирота Конон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирота Иван Кононович

Отец ребёнка: Сирота Конон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сирота Конон

Смерть
25.11.1944
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