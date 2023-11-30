Тарасова (Сирота) Мария Кононовна
Место рождения
Дата рождения04.12.1908
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908
Отец: Сирота Конон
Рождение ребёнка
07.08.1930
Дочь: Клименко Лидия Александровна
Отец ребёнка: Харновец Александр Алексеевич
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
06.02.1934
Дочь: Конева Нина Александровна
Отец ребёнка: Харновец Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
01.10.1946
Сын: Тарасов Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1980
Смерть
1980