Тарасова (Сирота) Мария Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Сирота) Мария Кононовна

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Место рождения

Белая Церковь, Київська область

Дата рождения

04.12.1908

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1908

Отец: Сирота Конон

Мать: Сирота Парасковья Ивановна

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
07.08.1930

Дочь: Клименко Лидия Александровна

Отец ребёнка: Харновец Александр Алексеевич

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тумашева Валентина Константиновна Тумашова

Отец ребёнка: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1934

Дочь: Конева Нина Александровна

Отец ребёнка: Харновец Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тарасов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Тарасов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1946

Сын: Тарасов Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1951

Дочь: Александра Евгеньевна Суставова

Отец ребёнка: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (тарасенко) Евгений (Константин) Васильевич

Похороны
1980
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
1980
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
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