Сирота (Фартушная) Серафима Кононовна Сирота — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирота (Фартушная) Серафима Кононовна Сирота

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сирота Конон

Мать: Сирота Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
13.01.1922

Сын: Фартушный Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Фартушный Яков Ефимович

Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Мария Яковлевна Борщева

Отец ребёнка: Фартушный Яков Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фартушный Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Фартушный Яков Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фартушный Яков Ефимович

Смерть
Неизвестно
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