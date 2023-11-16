Сирота (Фартушная) Серафима Кононовна Сирота
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сирота Конон
Рождение ребёнка
13.01.1922
Сын: Фартушный Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Фартушный Яков Ефимович
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Мария Яковлевна Борщева
Отец ребёнка: Фартушный Яков Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартушный Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Фартушный Яков Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно