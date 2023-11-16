Фартушный Яков Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фартушный Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1922

Сын: Фартушный Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна

Рождение ребёнка
07.10.1926

Дочь: Мария Яковлевна Борщева

Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фартушный Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сирота Серафима Кононовна

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