Фартушный Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1922
Сын: Фартушный Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна
Рождение ребёнка
07.10.1926
Дочь: Мария Яковлевна Борщева
Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фартушный Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Сирота Серафима Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно