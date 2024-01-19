Загайнова Надежда Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1928
Сын: Загайнов Николай Тихоновч
Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Нина Тихоновна
Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубнина Валентина Тихоновна
Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Галина Тихоновна
Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарина Зоя Тихоновна
Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович
Смерть
Неизвестно