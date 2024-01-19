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Загайнова Надежда Петровна

Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.05.1928

Сын: Загайнов Николай Тихоновч

Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Нина Тихоновна

Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубнина Валентина Тихоновна

Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Галина Тихоновна

Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарина Зоя Тихоновна

Отец ребёнка: Загайнов Тихон Архипович

Смерть
Неизвестно
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