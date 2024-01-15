Загайнов Тихон Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Загайнов Архип
Рождение ребёнка
23.05.1928
Сын: Загайнов Николай Тихоновч
Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова Нина Тихоновна
Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубнина Валентина Тихоновна
Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Галина Тихоновна
Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чарина Зоя Тихоновна
Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно