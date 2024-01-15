Загайнов Тихон Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнов Тихон Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загайнов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1928

Сын: Загайнов Николай Тихоновч

Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова Нина Тихоновна

Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубнина Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Галина Тихоновна

Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чарина Зоя Тихоновна

Мать ребёнка: Загайнова Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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