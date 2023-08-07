Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Иван Никифорович
Мать: Дарья Патрикеевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Майорова Акулина Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Абрамович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Абрамович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Абрамович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семен Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Абрамович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Абрамович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно