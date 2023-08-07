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Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Иван Никифорович

Мать: Дарья Патрикеевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Майорова Акулина Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Абрамович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Абрамович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Абрамович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Семен Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Абрамович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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