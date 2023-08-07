Игнатий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Абрам Федотович
Мать: Наталья Сильверстовна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Майорова Акулина Игнатьевна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семен Игнатьевич
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно