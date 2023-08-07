Игнатий Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатий Абрамович

Игнатий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Абрам Федотович

Мать: Наталья Сильверстовна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Майорова Акулина Игнатьевна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Семен Игнатьевич

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close