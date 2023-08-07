Дарья Патрикеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Патрикеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Патрекей Васильевич

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
31.10.1790

Сын: Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
22.06.1793

Сын: Евсей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
26.09.1793

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
28.11.1802

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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