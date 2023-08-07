Дарья Патрикеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Патрекей Васильевич
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
31.10.1790
Сын: Зиновий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
22.06.1793
Сын: Евсей Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
26.09.1793
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1802
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно