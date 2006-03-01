Зайцеваа (Якубенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцеваа (Якубенко) Мария

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Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Якубенко Евсей Григорьевич

Мать: Якубенко Анастасия Романовна

Башкирия
Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Зайцев Николай

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никандрович

USSR
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зайцев Владимир

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Никандрович

Смерть
1972
Фаустово Моск.обл.
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