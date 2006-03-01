Зайцеваа (Якубенко) Мария
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1908
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Башкирия
Рождение ребёнка
08.05.1928
Сын: Зайцев Николай
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никандрович
USSR
Рождение ребёнка
1932
Сын: Зайцев Владимир
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никандрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Фаустово Моск.обл.