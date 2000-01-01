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Якубенко Евсей Григорьевич

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Место рождения

Белая Церковь

Дата рождения

1885

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Якубенко Григорий

Мать: Якубенко Матрена Ивановна

Белая Церковь
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зайцеваа Мария

Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна

Башкирия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Якубенко Федор

Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна

Белая Церковь
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Сошникова Ефросинья

Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна

Башкирия Уфа
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Коньшина Полина (Паня)

Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна

Уфа Башкирия
Рождение ребёнка
1929.?.?

Сын: Якубенко Петр

Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна

Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубенко Анастасия Романовна

Смерть
1933
Башкирия
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