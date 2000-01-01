Якубенко Евсей Григорьевич
Место рожденияБелая Церковь
Дата рождения1885
Дата смерти1933
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Якубенко Григорий
Белая Церковь
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зайцеваа Мария
Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна
Башкирия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Якубенко Федор
Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна
Белая Церковь
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Сошникова Ефросинья
Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна
Башкирия Уфа
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Коньшина Полина (Паня)
Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна
Уфа Башкирия
Рождение ребёнка
1929.?.?
Сын: Якубенко Петр
Мать ребёнка: Якубенко Анастасия Романовна
Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
Башкирия