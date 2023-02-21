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Зайцев Михаил Никандрович

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Место рождения

Башкирия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Заяц Никандр

Мать: Заяц Мария Антоновна

Башкирия
Рождение ребёнка
08.05.1928

Сын: Зайцев Николай

Мать ребёнка: Зайцеваа Мария

USSR
Рождение ребёнка
1932

Сын: Зайцев Владимир

Мать ребёнка: Зайцеваа Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцеваа Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зайцеваа Мария

Смерть
1983
Фаустово Моск.обл.
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