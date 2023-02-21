Зайцев Михаил Никандрович
Место рожденияБашкирия
Дата рождения1905
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Заяц Никандр
Мать: Заяц Мария Антоновна
Башкирия
Рождение ребёнка
08.05.1928
Сын: Зайцев Николай
Мать ребёнка: Зайцеваа Мария
USSR
Рождение ребёнка
1932
Сын: Зайцев Владимир
Мать ребёнка: Зайцеваа Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцеваа Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Зайцеваа Мария
Смерть
1983
Фаустово Моск.обл.