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Зайцева (Любченко) Мария Платонова

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Любченко Платон Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1864

Муж: Зайцев Лука Иоаннов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Зайцев Трофим Лукинов

Отец ребёнка: Зайцев Лука Иоаннов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зайцев Иоанн Лукинов

Отец ребёнка: Зайцев Лука Иоаннов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зайцева Матрена Лукинова

Отец ребёнка: Зайцев Лука Иоаннов

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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