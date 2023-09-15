Зайцева (Любченко) Мария Платонова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Любченко Платон Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1864
Муж: Зайцев Лука Иоаннов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Зайцев Лука Иоаннов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зайцев Иоанн Лукинов
Отец ребёнка: Зайцев Лука Иоаннов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зайцева Матрена Лукинова
Отец ребёнка: Зайцев Лука Иоаннов
Смерть
Неизвестно