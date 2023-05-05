Зайцев Лука Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1864
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Зайцева (Любченко) Мария Платонова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зайцев Иоанн Лукинов
Мать ребёнка: Зайцева (Любченко) Мария Платонова
Рождение ребёнка
17.10.1877
Дочь: Манжос (Зайцева) Параскева Лукинова
Мать ребёнка: Зайцева Мария
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зайцева Матрена Лукинова
Мать ребёнка: Зайцева (Любченко) Мария Платонова
Смерть
Неизвестно