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Зайцев Лука Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
04.11.1864

Жена: Зайцева (Любченко) Мария Платонова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Зайцев Трофим Лукинов

Мать ребёнка: Зайцева (Любченко) Мария Платонова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зайцев Иоанн Лукинов

Мать ребёнка: Зайцева (Любченко) Мария Платонова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.10.1877

Дочь: Манжос (Зайцева) Параскева Лукинова

Мать ребёнка: Зайцева Мария

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зайцева Матрена Лукинова

Мать ребёнка: Зайцева (Любченко) Мария Платонова

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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