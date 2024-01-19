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Сыромятников Яков Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.11.1855

Дата смерти

После 10.09.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Жена

1852 г.р.
Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1855

Отец: Сыромятников Иван Яковлевич

Мать: Сыромятникова Евфимия Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1874

Жена: Сыромятникова Екатерина Григорьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 27.12.1874

Сын: Сыромятников Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Елисеева Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1885

Дочь: Демина Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Екатерина Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1891

Сын: Сыромятников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Екатерина Григорьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1894

Жена: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Сыромятников Илья 1-Й Яковлевич

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Сыромятников Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1900

Сын: Сыромятников Илья 2-Й Яковлевич

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1903

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1905

Сын: Сыромятников Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1908

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 10.09.1910
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