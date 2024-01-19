Сыромятников Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1855
Дата смертиПосле 10.09.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Сыромятников Степан Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Елисеева Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Демина Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Екатерина Григорьевна
Сын: Сыромятников Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Екатерина Григорьевна
Сын: Сыромятников Илья 1-Й Яковлевич
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна
Сын: Сыромятников Илья 2-Й Яковлевич
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна
Сын: Сыромятников Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Горшкова) Александра Михайловна