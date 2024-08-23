Сыромятников Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти24.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.03.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1853
Дочь: (Сыромятникова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сыромятникова (Киселева) Евфимия Константиновна
Рождение ребёнка
03.11.1855
Сын: Сыромятников Яков Иванович
Мать ребёнка: Сыромятникова (Киселева) Евфимия Константиновна
Смерть
24.07.1901