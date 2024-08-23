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Сыромятников Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

24.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Сыромятников Яков Алексеевич

Мать: Сыромятникова Васса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.03.1853

Жена: Сыромятникова (Киселева) Евфимия Константиновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1853

Дочь: (Сыромятникова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сыромятникова (Киселева) Евфимия Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1855

Сын: Сыромятников Яков Иванович

Мать ребёнка: Сыромятникова (Киселева) Евфимия Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.07.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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