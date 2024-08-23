Сыромятникова (Князева) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До ?.10.1894
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1895
Сын: Сыромятников Илья 1-Й Яковлевич
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1898
Сын: Сыромятников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1900
Сын: Сыромятников Илья 2-Й Яковлевич
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1903
Дочь: (Сыромятникова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1905
Сын: Сыромятников Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1908
Дочь: (Сыромятникова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: (Сыромятникова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Смерть
После 1923