Сыромятникова (Князева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова (Князева) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До ?.10.1894
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1894

Муж: Сыромятников Яков Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1895

Сын: Сыромятников Илья 1-Й Яковлевич

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Сыромятников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1900

Сын: Сыромятников Илья 2-Й Яковлевич

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1903

Дочь: (Сыромятникова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1905

Сын: Сыромятников Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.03.1908

Дочь: (Сыромятникова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: (Сыромятникова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923

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