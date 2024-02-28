Сыромятникова (Пядышева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1852
Дата смерти13.05.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1874
Рождение ребёнка
06.11.1885
Дочь: Демина Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1891
Сын: Сыромятников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.1891
Похороны
15.05.1891