Сыромятникова (Пядышева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыромятникова (Пядышева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд

Дата рождения

19.11.1852

Дата смерти

13.05.1891

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Бракосочетание
11.02.1874

Муж: Сыромятников Яков Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1885

Дочь: Демина Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1891

Сын: Сыромятников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сыромятников Яков Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
15.05.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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