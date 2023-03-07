Плишкинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Степанъ Зиновьевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ерышева Устинья
Мать ребёнка: Плишкина Мавра Макарова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Опаринъ (плишкинъ) Исаакъ
Мать ребёнка: Плишкина Мавра Макарова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Курочкинъ Константинъ (незак.)
Мать ребёнка: Плишкина Мавра Макарова
Бракосочетание
13.04.1793
Жена: Плишкина Марфа
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плишкина Мавра Макарова
Смерть
1815
Александровка