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Плишкинъ Петръ

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Место рождения

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Степанъ Зиновьевъ

Мать: не указана

Прудовка, Рождественская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ерышева Устинья

Мать ребёнка: Плишкина Мавра Макарова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Опаринъ (плишкинъ) Исаакъ

Мать ребёнка: Плишкина Мавра Макарова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Курочкинъ Константинъ (незак.)

Мать ребёнка: Плишкина Мавра Макарова

Бракосочетание
13.04.1793

Жена: Плишкина Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плишкина Мавра Макарова

Смерть
1815
Александровка
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