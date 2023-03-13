Плишкина Мавра Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ерышева Устинья
Отец ребёнка: Плишкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Опаринъ (плишкинъ) Исаакъ
Отец ребёнка: Плишкинъ Петръ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Курочкинъ Константинъ (незак.)
Отец ребёнка: Плишкинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плишкинъ Петръ
Смерть
1791