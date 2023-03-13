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Плишкина Мавра Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ерышева Устинья

Отец ребёнка: Плишкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Опаринъ (плишкинъ) Исаакъ

Отец ребёнка: Плишкинъ Петръ

Рождение ребёнка
1783

Сын: Курочкинъ Константинъ (незак.)

Отец ребёнка: Плишкинъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плишкинъ Петръ

Смерть
1791