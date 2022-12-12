Кузьмин Прокопий Евплович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
До 1884
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кузьмин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Кузьмин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузьмин Степан Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кузьмин Константин Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кузьмин Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна
Смерть
1920