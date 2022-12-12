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Кузьмин Прокопий Евплович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кузьмин Евпол Васильевич

Мать: Кузьмина Прасковья Степановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1884

Жена: Кузьмина Аполлинария Никоноровна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кузьмин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кузьмин Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузьмин Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кузьмин Константин Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кузьмин Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Аполлинария Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1920
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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