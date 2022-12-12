Кузьмина (Гусельникова) Аполлинария Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Гусельников Никонор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кузьмин Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович
Бракосочетание
До 1884
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Кузьмин Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузьмин Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кузьмин Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кузьмин Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович
Смерть
Неизвестно