Кузьмина (Гусельникова) Аполлинария Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Гусельникова) Аполлинария Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Гусельников Никонор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кузьмин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1884

Муж: Кузьмин Прокопий Евплович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кузьмин Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузьмин Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кузьмин Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кузьмин Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокопий Евплович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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