Кузьмина Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Кузьмин Дионисий Евплович
Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кузьмин Прокопий Евплович
Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич
Смерть
Неизвестно