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Кузьмина Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848

Муж: Кузьмин Евпол Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Кузьмин Дионисий Евплович

Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Кузьмин Егор Евплович

Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Кузьмин Фёдор Евлович

Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кузьмин Варнава Евплович

Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кузьмин Прокопий Евплович

Отец ребёнка: Кузьмин Евпол Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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