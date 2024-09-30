Эртте (Лавонен) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте (Лавонен) Ева Адамовна

Эртте (Лавонен) Ева Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1822

Муж: Эртте Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1837

Дочь: (Эртте) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Андреевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1837

Сын: Эртте Андрей Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Андреевич

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.