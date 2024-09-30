Эртте (Лавонен) Ева Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Муж: Эртте Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1837
Дочь: (Эртте) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1837
Отец ребёнка: Эртте Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно