Эртте Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
29.04.1837
Мать ребёнка: Эртте (Лавонен) Ева Адамовна
Рождение ребёнка
29.04.1837
Дочь: (Эртте) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Эртте (Лавонен) Ева Адамовна
Смерть
Неизвестно