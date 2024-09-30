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Эртте Иван Андреевич

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1822

Жена: Эртте (Лавонен) Ева Адамовна

Рождение ребёнка
29.04.1837

Сын: Эртте Андрей Иванович

Мать ребёнка: Эртте (Лавонен) Ева Адамовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1837

Дочь: (Эртте) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Эртте (Лавонен) Ева Адамовна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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