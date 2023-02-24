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(Сюндюкова) Екатерина
(Сюндюкова) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Пол
Женский
Отец
Сюндюков (теджен) Петр Васильевич
1886 г.р.
Мать
(Боткина) Ефросинья Иванова
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Сюндюков (теджен) Петр Васильевич
Мать:
Ефросинья Иванова
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