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(Сюндюкова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Сюндюков (теджен) Петр Васильевич

Мать: Ефросинья Иванова

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