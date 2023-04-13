Могильный Василий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Рождение ребёнка
03.10.1843
Сын: Могильный Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Могильный Иван Васильевич
Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1855
Сын: Могильный Николай Васильевич
Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Могильный Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Могильная Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно