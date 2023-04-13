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Могильный Василий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: Могильный Емельян Маркович

Мать: Могильная Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1843

Сын: Могильный Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Могильный Иван Васильевич

Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1855

Сын: Могильный Николай Васильевич

Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Могильный Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Могильная Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильная Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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