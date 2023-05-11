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Могильный Андрей Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1843

Отец: Могильный Василий Емельянович

Мать: Могильная Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Могильный Антон Андреевич

Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
28.04.1867

Сын: Могильный Яков Андреевич

Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Могильный Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бражникова Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Висневская Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильная Мария Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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