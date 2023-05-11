Могильный Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1843
Рождение ребёнка
1866
Сын: Могильный Антон Андреевич
Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
28.04.1867
Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Могильный Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бражникова Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Висневская Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Могильная Мария Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно