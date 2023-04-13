Могильный Емельян Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могильный Емельян Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

29.06.1863

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Могильный Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Могильный Василий Емельянович

Мать ребёнка: Могильная Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Осыка Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Могильная Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Самофалова Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Могильная Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильная Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1863
Причина смерти: старость
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