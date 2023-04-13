Могильный Емельян Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смерти29.06.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: Могильный Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Могильный Василий Емельянович
Мать ребёнка: Могильная Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Осыка Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Могильная Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Самофалова Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Могильная Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1863
Причина смерти: старость