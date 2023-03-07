Луппов Миней Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиПосле 1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Луппов Харитон Абрамов
Мать: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Луппов Антон Минеев
Мать ребёнка: Луппова Марья Аверкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Марья Аверкиева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1757