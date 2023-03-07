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Луппов Миней Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

После 1757

Пол

Мужской

Отец

Между 1687 и 1696 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Луппов Харитон Абрамов

Мать: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Луппов Антон Минеев

Мать ребёнка: Луппова Марья Аверкиева

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Марья Аверкиева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1757
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