Луппов Харитон Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1687 и 1696
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1696
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Луппова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луппова Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1745