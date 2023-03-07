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Луппов Харитон Абрамов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1687 и 1696

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1696

Отец: Луппов (лунпов) Абрам Матвеев

Мать: Луппова Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Луппов Сидор Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Луппов Кирилл Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Луппов Потап Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Луппов Миней Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Луппов Агафон Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Луппов Яков Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Луппов Иван Харитонов

Мать ребёнка: Луппова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луппова Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1745
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
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