Луппова Марья Аверкиева
Место рожденияпоч. Малородигинский, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малородигинский, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Луппов Антон Минеев
Отец ребёнка: Луппов Миней Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762