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Луппова Марья Аверкиева

Место рождения

поч. Малородигинский, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малородигинский, Мысородигинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Луппов Антон Минеев

Отец ребёнка: Луппов Миней Харитонов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Миней Харитонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762