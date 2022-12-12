Панова (Горбунова) Февронья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1864
Сын: Панов Емельян Ксенофонтович
Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)
Рождение ребёнка
1872
Сын: Панов Ермил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Панов Максим Ксенофонтович
Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно