Панова (Горбунова) Февронья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Горбунова) Февронья Никифоровна

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Место рождения

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Горбунов Никифор Иванович

Мать: Горбунова Ксения Михайловна

Урлапово, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1864

Сын: Панов Емельян Ксенофонтович

Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Панов Ермил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Панов Максим Ксенофонтович

Отец ребёнка: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Смерть
Неизвестно
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