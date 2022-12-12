Колупаева (Панова) Дарья Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиМежду 1920 и 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Титевалова Александра Акимовна
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Черкашина Ксения Акимовна
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Доронина Анфиса Акимовна
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Колупаев Георгий Акимович
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колупаев Игнатий Акимович
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Дмитриева Анна Акимовна
Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1920 и 1923