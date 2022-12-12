Колупаева (Панова) Дарья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Панова) Дарья Ксенофонтовна

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Между 1920 и 1923

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

Мать: Панова Февронья Никифоровна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Колупаев Иван Акимович

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Титевалова Александра Акимовна

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Черкашина Ксения Акимовна

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Доронина Анфиса Акимовна

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колупаев Георгий Акимович

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колупаев Игнатий Акимович

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Дмитриева Анна Акимовна

Отец ребёнка: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Смерть
Между 1920 и 1923
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