Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: Панова Матрена Савельевна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1864

Сын: Панов Емельян Ксенофонтович

Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Панов Ермил Ксенофонтович

Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Панов Максим Ксенофонтович

Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Афанасия Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Февронья Никифоровна

Смерть
1883
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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