Панов Ксенофонт Михайлович (Иванович)
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1883
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1864
Сын: Панов Емельян Ксенофонтович
Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Панов Ермил Ксенофонтович
Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Колупаева Дарья Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Панов Максим Ксенофонтович
Мать ребёнка: Панова Февронья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1883