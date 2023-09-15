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Романенко Семён Иванович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

12.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Романенко Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Емельян Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Григорий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Тихон Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
12.01.1900 ст.
Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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