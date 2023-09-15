Романенко Семён Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти12.01.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Романенко Фёдор Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Емельян Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Григорий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Тихон Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.01.1900 ст.