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Романенко Григорий Семёнович

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романенко Семён Иванович

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1885 ст.

Дочь: Романенко Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Романенко Елена Гавриловна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1887 ст.

Сын: Романенко Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Романенко Елена Гавриловна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Елена Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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