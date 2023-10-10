Романенко Григорий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романенко Семён Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1885 ст.
Дочь: Романенко Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Романенко Елена Гавриловна
Рождение ребёнка
17.08.1887 ст.
Сын: Романенко Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Романенко Елена Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно